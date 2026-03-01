ROCK N’ BOGUES

salle de fêtes Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert du groupe de musique Rock’n Bogues. Entre Rock et Blues venez profitez d’une soirée musicale énergique avec buvette et petite restauration sur place.

Concert du groupe de musique Rock’n Bogues. Entre Rock et Blues venez profitez d’une soirée musicale énergique avec buvette et petite restauration sur place. .

salle de fêtes Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 50 14

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English :

Concert by the Rock’n Bogues music group. Come and enjoy an energetic evening of rock and blues music, with refreshments and snacks on site.

L’événement ROCK N’ BOGUES Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère