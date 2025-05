Rock On chez Bacchus ! – Viry-Noureuil, 13 juin 2025 18:00, Viry-Noureuil.

Aisne

Rock On chez Bacchus ! Z.A.C. les Terrages Viry-Noureuil Aisne

ROCK ON chez Bacchus Le Concept VIRY-NOUREUIL

Vendredi 13 JUIN de 18h à 20h

Le tout 1er concert de la saison… et pas des moindres

Préparez-vous à une soirée de FOLIIIIIIE

avec non pas UN, mais DEUX groupes de rock INCENDIAIRES !!!

On vous gâte dès la première date… c’est CADEAU baby !

⸻

En première partie Gasolina

GASOLINA le groupe local survitaminé

qui va cramer la scène dès les premières notes

Ambiance garantie dès le début !

Puis… place à Hartigane

Un groupe explosif, puissant, ultra vivant !!

Ils ont assuré la première partie de NO ONE IS INNOCENT

Autant vous dire que ça va ENVOYER DU TRÈS LOURD

⸻

AU PROGRAMME

Bières bien fraîches

Planches à partager

Amis & fous rires

Et des décibels plein les oreilles !

On croise les doigts pour le soleil… mais on vous garantit les étoiles

⸻

Réservez votre soirée !

Invitez vos potes

Chauffez la voix

Aiguisez les guitares

Le 13 JUIN, c’est ROCK & BACCHUS, baby !!!

Faites trembler la ZAC des Terrages .

Z.A.C. les Terrages

Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 42 17

