Rock Pacé Ciseaux #2 Le Ponant, Pacé, Ille-et-Vilaine Pacé Samedi 8 novembre, 20h00 25 €

Préparez-vous à plonger dans une soirée rock qui envoie du bois , là où les riffs sauvages croisent les duels de Pierre Feuille Ciseaux !

Après une première édition qui a retourné le Ponant, Rock Pacé Ciseaux revient rugir pour un deuxième round en 2025 !

Une soirée 300% rock, des combats de pierre-papier-ciseaux entre les sets et une ambiance aussi moite et électrique qu’un pogo sous l’équateur.

**CLAVICULE** – _Punk garage / Rennes_

Guitares fuzz, batterie nerveuse, énergie brute : Clavicule balance un rock qui sent la sueur, les câbles cramés et les murs humides. Leur son est abrasif, urgent, toujours sur le fil. Entre garage punk et noise nerveuse, c’est un coup de pied dans la porte et un cri dans l’ampli. Le quatuor rennais confirme sa place dans la nouvelle scène rock indé à suivre de très près… ou à très haut volume.

**SERVO -** _Post punk / Rouen_

Servo est un groupe de musique rouennais composé de Arthur PIERRE et Louis HEBERT.

Le duo s’est spécialisé dans un post-punk dansant alternant entre des contemplations instrumentales évasives et embrumées et une violence implacable où tous les instruments explosent en même temps, le tout couvert d’un chant contrasté entre monotonie et puissance hallucinée.

En 2024, Servo a sorti son troisième album, Monsters, avec des productions et des rythmiques plus musclées et une dimension mystique poussée à l’extrême.

Leur objectif : mettre la musique au service du live. Produire un spectacle puissant et immersif dans lequel le spectateur se retrouve à la fois intrigué, captivé, hypnotisé et finalement privé d’échappatoire.

**LA JUNGLE** _- Noise trance / Belgique_

Avec La Jungle, on entre dans un tourbillon sonore. Le duo belge crée une transe rock furieuse et irrésistible, mêlant math rock, kraut, noise et rythmiques technoïdes. Sur scène, c’est l’urgence pure : le batteur martèle, le guitariste manipule loops et distorsions. C’est tribal, viscéral, irrésistible. Chaque concert est une montée en tension collective, une baston rythmique où tout le monde finit en nage, sonné… et heureux.

[Voir le teaser](https://youtu.be/g3c5lnePLzI)

Début : 2025-11-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T23:59:00.000+01:00

https://www.salle-leponant.fr/evenement/rock-pace-ciseaux-2/ https://carreor.trium.fr/fr/t/-/event/61254

Le Ponant, Pacé, Ille-et-Vilaine 2 Boulevard Patrice Dumaine, Pacé, Ille-et-Vilaine Pacé 35740 Ille-et-Vilaine