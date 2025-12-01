Rock party Concert de rock et danse

17 Rue du Sacré-Coeur Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 23:45:00

Date(s) :

2025-12-13

Avec le groupe de rock’n’roll The Good Ol’ Guys.

Venez danser ! Ambiance Garantie ! .

17 Rue du Sacré-Coeur Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 7 82 23 49 64

English : Rock party Concert de rock et danse

L’événement Rock party Concert de rock et danse Landudec a été mis à jour le 2025-12-08 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN