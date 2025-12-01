Rock party Concert de rock et danse Landudec
Rock party Concert de rock et danse Landudec samedi 13 décembre 2025.
Rock party Concert de rock et danse
17 Rue du Sacré-Coeur Landudec Finistère
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 23:45:00
2025-12-13
Avec le groupe de rock’n’roll The Good Ol’ Guys.
Venez danser ! Ambiance Garantie ! .
17 Rue du Sacré-Coeur Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 7 82 23 49 64
