Rock, pop et créations Espace Musique en concert Salle Jean Moulin Bannalec

Rock, pop et créations Espace Musique en concert

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Espace Musique donne son Concert de Printemps samedi 4 avril à 16 h, à la salle Jean-Moulin à Bannalec.

Les élèves se produiront en solo ou en groupe avec un répertoire varié, de Tri Martolod à des titres d’Adele ou des The Rolling Stones.

Les groupes Rock n’Mômes et The Soul Drafts seront également sur scène. Une vingtaine de morceaux au programme pour un moment musical ouvert à tous. .

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 57 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rock, pop et créations Espace Musique en concert

L’événement Rock, pop et créations Espace Musique en concert Bannalec a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS