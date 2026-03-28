Rock, pop et créations Espace Musique en concert Salle Jean Moulin Bannalec
Rock, pop et créations Espace Musique en concert Salle Jean Moulin Bannalec samedi 4 avril 2026.
Rock, pop et créations Espace Musique en concert
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Espace Musique donne son Concert de Printemps samedi 4 avril à 16 h, à la salle Jean-Moulin à Bannalec.
Les élèves se produiront en solo ou en groupe avec un répertoire varié, de Tri Martolod à des titres d’Adele ou des The Rolling Stones.
Les groupes Rock n’Mômes et The Soul Drafts seront également sur scène. Une vingtaine de morceaux au programme pour un moment musical ouvert à tous. .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 57 22
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English : Rock, pop et créations Espace Musique en concert
L’événement Rock, pop et créations Espace Musique en concert Bannalec a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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