ROCK RISING THE LONG WAY Longwy

ROCK RISING Mercredi 26 novembre, 20h30 THE LONG WAY Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T22:00:00

Fin : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T22:00:00

Groupe de cover Hard Rock / Métal

Facebook

THE LONG WAY 5 rue de Tivoli, 54400 Longwy Longwy 54400 Plantières-Queuleu Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 89 08 33 https://www.facebook.com/thelongwayfr/ [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Rock-Rising/61566507638205/# »}] Bienvenue au The Long Way, Pub / Music / Concert à Longwy (Fr) ! Bières en pinte, Guinness, cidres, cocktails, spiritueux de qualité (Whisky, Gin, Rhum HQ) et boissons sans alcool. Ambiance et soirées exceptionnelles garanties !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Hard Rock Métal