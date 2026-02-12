ROCK SALSA BACHATA Campagnan
ROCK SALSA BACHATA Campagnan samedi 14 février 2026.
ROCK SALSA BACHATA
Campagnan Hérault
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
ROCK SALSA BACHATA stage débutant Dress code Rouge et noir
ROCK SALSA BACHATA:
A partir de 16h
Buvette boissons, snacking et pâtisseries
Infos et contact 06 98 33 15 06 ou creamouv34@gmail.com
Inscription obligatoire
1h 10€
2h: 18€
3h: 25€ .
Campagnan 34230 Hérault Occitanie +33 6 98 33 15 06 creamouv34@gmail.com
English :
ROCK SALSA BACHATA beginners’ course Dress code Red and black
L’événement ROCK SALSA BACHATA Campagnan a été mis à jour le 2026-02-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT