Rock Session LRB Taden

Rock Session

LRB 4 Route de Ploubalay Taden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Rock Session c’est une tournée des élèves de musiques actuelles du Pôle Enseignement Artistique dans les lieux culturels (salles de spectacles, cafés-concerts…) du territoire.

A chaque concert, plusieurs groupes se produisent en abordant divers styles (rock, pop, rythm’n’blues, funk…). .

LRB 4 Route de Ploubalay Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 44 52

