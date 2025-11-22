Rock Session LRB Taden
Rock Session LRB Taden samedi 22 novembre 2025.
Rock Session
LRB 4 Route de Ploubalay Taden Côtes-d’Armor
Rock Session c’est une tournée des élèves de musiques actuelles du Pôle Enseignement Artistique dans les lieux culturels (salles de spectacles, cafés-concerts…) du territoire.
A chaque concert, plusieurs groupes se produisent en abordant divers styles (rock, pop, rythm’n’blues, funk…). .
LRB 4 Route de Ploubalay Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 44 52
