Rock Sympho Show Anzin

1 Esplanade des Rives Créatives de l'Esc Anzin Nord

Début : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

ROCK SYMPHO SHOW de PRIME ORCHESTRA est un spectacle musical lumineux, coloré et énergique, avec un son de haute qualité et des effets spéciaux.

Cette année à Valenciennes, l’Orchestre présentera son nouveau programme !

Il donne une nouvelle vie aux hits pop/rock les plus célèbres et les plus appréciés du monde (Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, The Prodigy, RHCP, The Beatles et autres), grâce à une interprétation symphonique originale.

Les Hits légendaires prendront vie devant vous, directement sur scène, sous une nouvelle forme.

Vous vivrez les émotions les plus vives, de la douce nostalgie à l’extase violente, et les expériences les plus inoubliables !

Cet orchestre, originaire d’Ukraine, novateur et immersif, a créé son propre style et est devenu une véritable révélation en France, Pologne, République Tchèque, Allemagne, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie et dans beaucoup d’autres pays avec plus de 1200 concerts !

Derrière la présentation, facile à percevoir pour le public, se cache l’énorme professionnalisme de toute l’équipe de PRIME ORCHESTRA l’orchestre comprend un groupe de rock, des chanteurs, un orchestre de violons, des effets sonores DJ en direct, et plus encore…

ROCK SYMPHO SHOW est un événement musical le plus dynamique et le plus puissant, interprété par le fondateur du genre du spectacle symphonique PRIME ORCHESTRA !

Durée 2h

Infos complémentaires

Entracte 20 minutes

Restauration sur place

59410 Nord Hauts-de-France +33 3 74 01 00 05

