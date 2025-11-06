Rock This Town #8 Jour 1 Bryan’s Magic Tears / TV Sundaze Théâtre de la Ville Valence

Rock This Town #8 Jour 1 Bryan’s Magic Tears / TV Sundaze

Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 00:00:00

2025-11-06

Le grand retour de “Rock this Town” au Mistral Palace la soirée au Théâtre de la Ville ouvrira la 8ème édition avec TV Sundaze en première partie !

Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 info@mistralpalace.com

English :

Rock this Town? returns to the Mistral Palace: the Théâtre de la Ville opens the 8th edition with TV Sundaze as opening act!

German :

Die große Rückkehr von ?Rock this Town? im Mistral Palace: Der Abend im Théâtre de la Ville wird die 8. Ausgabe mit TV Sundaze als Vorgruppe eröffnen!

Italiano :

Rock this Town? torna al Mistral Palace: la serata al Théâtre de la Ville aprirà l’ottava edizione con i TV Sundaze come gruppo di supporto!

Espanol :

Rock this Town? vuelve al Mistral Palace: la velada en el Théâtre de la Ville abrirá la 8ª edición con TV Sundaze como telonero

L’événement Rock This Town #8 Jour 1 Bryan’s Magic Tears / TV Sundaze Valence a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme