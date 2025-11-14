Rock tribute Festival Morteau Escale Morteau

Rock tribute Festival Morteau Escale Morteau vendredi 14 novembre 2025.

Rock tribute Festival Morteau

Escale 1 rue du stade Morteau Doubs

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Pour la première fois en France, un festival 100 % tribute débarque à Morteau ! Deux soirées de concerts, animations et stands pour une ambiance festive et conviviale. Un week-end unique pour revivre l’énergie des plus grands artistes.

Vendredi 14 novembre

Full Muse • tribute Muse

Lenny-K • tribute Lenny Kravitz

Samedi 15 novembre

D’Eux • tribute Céline Dion

Merci Johnny • tribute Johnny Hallyday

Sur réservation. .

Escale 1 rue du stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Rock tribute Festival Morteau

German : Rock tribute Festival Morteau

Italiano :

Espanol :

L’événement Rock tribute Festival Morteau Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER