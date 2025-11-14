Rock tribute Festival Morteau Escale Morteau
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-15
Pour la première fois en France, un festival 100 % tribute débarque à Morteau ! Deux soirées de concerts, animations et stands pour une ambiance festive et conviviale. Un week-end unique pour revivre l’énergie des plus grands artistes.
Vendredi 14 novembre
Full Muse • tribute Muse
Lenny-K • tribute Lenny Kravitz
Samedi 15 novembre
D’Eux • tribute Céline Dion
Merci Johnny • tribute Johnny Hallyday
Sur réservation. .
Escale 1 rue du stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
