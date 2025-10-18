ROCK YOUR BRAIN FEST – SITE LES TANZMATTEN Selestat

ROCK YOUR BRAIN FEST : l’énergie brute du punk rock et du metal à Sélestat ! Le festival revient pour une 12ème édition de musiques alternatives, avec une programmation musicale qui annonce une ambiance électrique les 17 et 18 octobre 2025. Une scène intérieure et une scène extérieure pour encore plus de musique !Des légendes du genre mais aussi des talents émergents du punk rock, hardcore, stoner ou encore du metal, deux jours de fêtes explosives aux Tanzmatten à vivre intensément !Vendredi 17 octobre : TANKARD, MARS RED SKY, MONKEY3, MONKEYS ON MARS, REVNOIR, RESOLVE, PSYKUP, WARFAITH, SEE YOU AT SUNSET, LAZYWALL, WITNESS, ANTICELLO, TRIPSamedi 18 octobre : ULTRA VOMIT, LES SHERIFF, LUDWIG VON 88, LION’S LAW THE MEFFS, LE REPARATEUR, DIRTY FONZY, THE TURBO AC’S SCENE ACOUSTIQUE : LET US DREAM, THURSDATE, PROKOP & CLICK’N COLLECTORS, ROSALY, DEVORE, MOWJO, NICKY’S CELTIC SIDEOuverture des portes : vendredi 17/10 à 16h, samedi 18/10 à 14h

SITE LES TANZMATTEN QUAI DE L’ILL 67600 Selestat 67