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ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS El MEDIATOR Perpignan

samedi 26 septembre 2026 · El MEDIATOR · Perpignan

ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS El MEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
El MEDIATOR
Adresse
Avenue du Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS

El MEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-09-26

Au Mediator, découvrez « Rock Your Bones », une exposition de l’artiste Alexia TRS
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El MEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

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English :

At the Mediator, discover %AB Rock Your Bones %BB, an exhibition by artist Alexia TRS

L’événement ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN TOURISME

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