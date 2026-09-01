ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS El MEDIATOR Perpignan
samedi 26 septembre 2026 · El MEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS
El MEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-09-26
Au Mediator, découvrez « Rock Your Bones », une exposition de l’artiste Alexia TRS
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El MEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
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English :
At the Mediator, discover %AB Rock Your Bones %BB, an exhibition by artist Alexia TRS
L’événement ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN TOURISME
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