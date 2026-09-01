ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS El MEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS

El MEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-09-26

Au Mediator, découvrez « Rock Your Bones », une exposition de l’artiste Alexia TRS

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El MEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org

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English :

At the Mediator, discover %AB Rock Your Bones %BB, an exhibition by artist Alexia TRS

L’événement ROCK YOURS BONES – ALEXIA TRS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN TOURISME