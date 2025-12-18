Rocka Burlesque – Prohibition Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 21:30 – 22:50

Gratuit : non Tout public

Mesdames, messieurs et toutes les couleurs entre les deux, bienvenue au Crazy hazy lazy club !Poussez la porte et entrez dans ce lieu mystérieux, savamment inspiré des “Speakeasy” de Chicago, où l’alcool prohibé coule à flots et les écrans de fumée apaisent les maux.Ce soir, la troupe du Rocka Burlesque vous emmène pour une virée cabaret “old fashion”.Un éventail d’histoires qui propose leur dessin de l’Histoire des années folles à la fin des années 30.Prenez rendez-vous pour vous encanailler lors d’un show haut en couleur, avec son lot d’artistes à découvrir et de brèves de comptoir à écouter.Du faste pailleté à la terrible réalité, les filles du Rocka Burlesque s’arment d’ingéniosité, de glamour et d’humour pour vous offrir une soirée digne des plus grands clubs clandestins et vous crier leur liberté !Alors, vous laisserez vous tenter ? https://www.youtube.com/watch?v=WA_LiarIvJ0

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003



