Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique Bar le Beffroi Toul

Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique

Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique Bar le Beffroi Toul dimanche 18 janvier 2026.

Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique

Bar le Beffroi 12 place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 11:30:00
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

Concert du duo acoustique rock’n’roll Doyle & Ben au bar Beffroi, place des Trois Évêchés

Réservation conseilléeTout public
0  .

Bar le Beffroi 12 place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 60 30 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by acoustic rock’n’roll duo Doyle & Ben at the Bar Beffroi, Place des Trois Évêchés

Reservations recommended

L’événement Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique Toul a été mis à jour le 2026-01-12 par MT TERRES TOULOISES