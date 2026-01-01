Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique Bar le Beffroi Toul
Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique
Bar le Beffroi 12 place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle
Dimanche 2026-01-18 11:30:00
Concert du duo acoustique rock’n’roll Doyle & Ben au bar Beffroi, place des Trois Évêchés
Réservation conseilléeTout public
Bar le Beffroi 12 place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 60 30 48
English :
Concert by acoustic rock’n’roll duo Doyle & Ben at the Bar Beffroi, Place des Trois Évêchés
Reservations recommended
