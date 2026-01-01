Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique Bar le Beffroi Toul

Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique

Bar le Beffroi 12 place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 11:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Concert du duo acoustique rock’n’roll Doyle & Ben au bar Beffroi, place des Trois Évêchés

Réservation conseilléeTout public

0 .

Bar le Beffroi 12 place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 60 30 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by acoustic rock’n’roll duo Doyle & Ben at the Bar Beffroi, Place des Trois Évêchés

Reservations recommended

L’événement Rockabilly Brunch Doyle & Ben Duo acoustique Toul a été mis à jour le 2026-01-12 par MT TERRES TOULOISES