Rocket League Challenge Mourenx/Orthez Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Animation proposée dans le cadre du Festival du Jeu vidéo du 15 au 31 octobre à Mourenx et à Orthez, et du Pixel Play en partenariat avec le cinéma Le Pixel.

Animé par les Cyberbases Lacq/Orthez.

Préparez-vous à des matches mémorables de Rocket League ! Sachez maîtriser le ballon et jouer collectif car vous affronterez des équipes de Mourenx qui auront bien l’intention, comme vous, de remporter la victoire ! .

