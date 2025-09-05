Rockette Guinguette 65 Boulevard Emile Combes Arles

Rockette Guinguette

Du vendredi 5 au samedi 6 septembre 2025 de 20h30 à 0h. 65 Boulevard Emile Combes 13200 Arles Bouches-du-Rhône

Prépare-toi à danser sous les lampions avec un trio de DJs aux platines

> Salahmèche

> Vax Populi

> DJ Transition



La Rockette Guinguette fait valser façon club open air.

Ramenez votre bande, votre soif de liberté et votre envie de danser !

Bar & restauration sur place .

65 Boulevard Emile Combes 13200 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

English :

Get ready to dance under the lanterns with a trio of DJs on the decks

German :

Bereite dich darauf vor, unter Lampions mit einem DJ-Trio an den Plattentellern zu tanzen.

Italiano :

Preparatevi a ballare sotto le lanterne con un trio di DJ in pista.

Espanol :

Prepárate para bailar bajo las linternas con un trío de DJ en los platos

L’événement Rockette Guinguette Arles a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme d’Arles