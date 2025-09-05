Rockette Guinguette 65 Boulevard Emile Combes Arles
Rockette Guinguette
Du vendredi 5 au samedi 6 septembre 2025 de 20h30 à 0h. 65 Boulevard Emile Combes 13200 Arles Bouches-du-Rhône
Prépare-toi à danser sous les lampions avec un trio de DJs aux platines
> Salahmèche
> Vax Populi
> DJ Transition
La Rockette Guinguette fait valser façon club open air.
Ramenez votre bande, votre soif de liberté et votre envie de danser !
Bar & restauration sur place .
65 Boulevard Emile Combes 13200 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
English :
Get ready to dance under the lanterns with a trio of DJs on the decks
German :
Bereite dich darauf vor, unter Lampions mit einem DJ-Trio an den Plattentellern zu tanzen.
Italiano :
Preparatevi a ballare sotto le lanterne con un trio di DJ in pista.
Espanol :
Prepárate para bailar bajo las linternas con un trío de DJ en los platos
