Rockin Gone Party#20 Salle polyvalente Jean ferrat Saint-Rambert-d’Albon samedi 22 novembre 2025.
Salle polyvalente Jean ferrat Rue du Levant Saint-Rambert-d’Albon Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
25€ en prévente à partir de mi-septembre au magasin chaussures 2000 à St Rambert.
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 03:00:00
2025-11-22
Rockin Gone Party 20 festival international des musiques américaines des années 50 Au programme Rock’n’Roll’50 Rockabilly-Country-Rhythm’n’blues-Rockin blues-Blues.
Salle polyvalente Jean ferrat Rue du Levant Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 14 27 99 rockarocky@rockarocky.com
English :
Rockin Gone Party 20: international festival of American music from the 50s On the program Rock’n’Roll’50 Rockabilly-Country-Rhythm’n’blues-Rockin blues-Blues.
German :
Rockin Gone Party 20: Internationales Festival der amerikanischen Musik der 50er Jahre Auf dem Programm Rock’n’Roll’50 Rockabilly-Country-Rhythm’n’blues-Rockin blues-Blues.
Italiano :
Rockin Gone Party 20: festival internazionale di musica americana degli anni ’50 in programma Rock’n’Roll’50 Rockabilly-Country-Rhythm’n’blues-Rockin blues-Blues.
Espanol :
Rockin Gone Party 20: festival internacional de música americana de los años 50 en el programa Rock’n’Roll’50 Rockabilly-Country-Rhythm’n’blues-Rockin blues-Blues.
