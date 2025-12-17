Rockin’school présente Disco Fever Linxe
Rockin’school présente Disco Fever Linxe samedi 24 janvier 2026.
Rockin’school présente Disco Fever
Salle des fêtes Linxe Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les élèves de La Rockin’School Linxe font le show…
Entrée 5€ .
Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rockin’school présente Disco Fever
L’événement Rockin’school présente Disco Fever Linxe a été mis à jour le 2025-12-15 par Côte Landes Nature Tourisme