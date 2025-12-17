Rockin’school présente Disco Fever

Salle des fêtes Linxe Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les élèves de La Rockin’School Linxe font le show…

Entrée 5€ .

Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rockin’school présente Disco Fever

L’événement Rockin’school présente Disco Fever Linxe a été mis à jour le 2025-12-15 par Côte Landes Nature Tourisme