Rock’n ‘causse à Labathude Labathude samedi 4 octobre 2025.

le bourg Labathude Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Soirée concerts rock et punk à Labathude avec plusieurs groupes venus de Bordeaux, Paris et Toulouse. L’événement propose également buvette, restauration sur place, parking et camping. Ambiance alternative et conviviale assurée.   .

le bourg Labathude 46120 Lot Occitanie   rouxgeraldelodie@gmail.com

English :

An evening of rock and punk concerts at Labathude with bands from Bordeaux, Paris and Toulouse

German :

Rock- und Punk-Konzertabend in Labathude mit mehreren Bands aus Bordeaux, Paris und Toulouse

Italiano :

Una serata di concerti rock e punk al Labathude con diversi gruppi provenienti da Bordeaux, Parigi e Tolosa

Espanol :

Una noche de conciertos de rock y punk en Labathude con varias bandas de Burdeos, París y Toulouse

