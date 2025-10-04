Rock’n ‘causse à Labathude Labathude
Labathude Lot
Tarif : 11 – 11 – EUR
2025-10-04 20:00:00
2025-10-04
Soirée concerts rock et punk à Labathude avec plusieurs groupes venus de Bordeaux, Paris et Toulouse. L’événement propose également buvette, restauration sur place, parking et camping. Ambiance alternative et conviviale assurée. .
le bourg Labathude 46120 Lot Occitanie rouxgeraldelodie@gmail.com
An evening of rock and punk concerts at Labathude with bands from Bordeaux, Paris and Toulouse
Rock- und Punk-Konzertabend in Labathude mit mehreren Bands aus Bordeaux, Paris und Toulouse
Una serata di concerti rock e punk al Labathude con diversi gruppi provenienti da Bordeaux, Parigi e Tolosa
Una noche de conciertos de rock y punk en Labathude con varias bandas de Burdeos, París y Toulouse
