Rock’n ‘causse à Labathude Labathude

Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-11 20:00:00
Rock’n Causse est un concert punk rock organisé en plein air à Labathude. Une soirée festive avec des groupes venus du Quercy et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale avec buvette, restauration, camping et parking sur place.
Soirée à la sauce PUNK PUNK PUNK , avec trois groupes qui vont vous faire bouger les genoux !!!!
Salle polyvalente Labathude 46120 Lot Occitanie rouxgeraldelodie@gmail.com
Rock?n Causse is an open-air punk rock concert in Labathude
