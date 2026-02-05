Rock’n ‘causse à Labathude Labathude

Rock’n ‘causse à Labathude

Salle polyvalente Labathude Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11

2026-04-11

Rock’n Causse est un concert punk rock organisé en plein air à Labathude

Rock’n Causse est un concert punk rock organisé en plein air à Labathude. Une soirée festive avec des groupes venus du Quercy et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale avec buvette, restauration, camping et parking sur place.

Soirée à la sauce PUNK PUNK PUNK , avec trois groupes qui vont vous faire bouger les genoux !!!!

Salle polyvalente Labathude 46120 Lot Occitanie   rouxgeraldelodie@gmail.com

English :

Rock?n Causse is an open-air punk rock concert in Labathude

