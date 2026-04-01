Rock’n Choir 1ere édition Place du Marché Soumoulou

Soumoulou

Rock’n Choir 1ere édition

Place du Marché Halles des marchés Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Préparez-vous pour une soirée où l’énergie du rock rencontre la puissance des voix ! La soirée mettra à l’honneur une fusion originale entre chant choral et groupes de rock locaux, alliant reprises intemporelles et compositions personnelles, avec la participation de Chant Son Dou’s, Simia Nova, Broken Five.

Ouverture des portes dès 19h. Buvette, foodtruck. .

Place du Marché Halles des marchés Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 95 97 creavibs@gmail.com

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English : Rock’n Choir 1ere édition

L’événement Rock’n Choir 1ere édition Soumoulou a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran