Informations pratiques

Tagsdorf

Rock’n Dorf Festival à Tagsdorf

Beerwood Tagsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Festival de musique en plein air avec de nombreux groupes locaux. Buvette, food trucks.

On vous a préparé une programmation de folie, on ne vous fais pas attendre plus longtemps. Découvrez, écoutez et réjouissez vous de les retrouver cet été …. à Beerwood. Programme complet à découvrir sur le site.

Cachée entre Tagsdorf et Heiwiller , Beerwood est ce petit coin de paradis ou se retrouvent les amateurs de rock autour du 15 aout. https://maps.app.goo.gl/UBG4GzaYaj8gViGf7

.

Beerwood Tagsdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 72 99 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air music festival with many local bands. Refreshment bar, food trucks.

L’événement Rock’n Dorf Festival à Tagsdorf Tagsdorf a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Sundgau