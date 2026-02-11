Rock’N Philo + Poétique des Machines Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Rendez-vous philo En complément des Rencontres de Sophie (sur le thème des Machines) qui se dérouleront du 13 au 15 mars 2026 à l’ENSA (École Nationale Supérieure d’Architecture), le bar Aux P’tits Joueurs accueille un concert-conférence et un entretien autour du thème des Machines. À 20h : Rock’n’philo – concert–conférence de Francis Métivier, animé par André GuigotRock’n’philo est une performance qui vise à expliquer les philosophes en les illustrant par des morceaux rock ou pop. Un programme spécial sur les machines permettra d’examiner la nature des liens entre l’homme et la technique. L’ « expérience de la vie d’usine » de Simone Weil sera mise en perspective avec le célèbre « Cargo » d’Axel Bauer. Ou encore, la critique du développement industriel selon Hans Jonas sera revisitée par « Beds are Burning » de Midnight Oil. À 21h : Poétique des Machines, un entretien avec François Delarozière et Pierre Oréfice, animé par Camille Dreyfus-Le Foyer

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87 https://www.facebook.com/lesrencontesdesophie/?locale=fr_FR



