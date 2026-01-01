ROCK’N ROSE LE BIJOU Toulouse

ROCK’N ROSE

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le quatuor Rose c’est la rencontre de 4 musiciennes passionnées. En quête d’innovation, elles repoussent les frontières du quatuor traditionnel avec Rock’n Rose, un projet audacieux né d’une alliance artistique et amicale avec Julien Costa.

Ici, la guitare et la batterie viennent enrichir les sonorités classiques pour une fusion inédite entre la puissance du rock et l’élégance intemporelle des cordes.

Que vous soyez amateurs de musique classique ou passionné de rock, Rock’n Rose vous promet un spectacle électrisant. Un cocktail d’émotions et d’énergie communicative qui vous transporte dans une expérience musicale inoubliable. 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rose quartet is the meeting of 4 passionate musicians. In search of innovation, they push back the boundaries of the traditional quartet with Rock?n Rose, a bold project born of an artistic and friendly alliance with Julien Costa.

L’événement ROCK’N ROSE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE