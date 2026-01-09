ROCK’N SOUPE Marché de Beautiran Marché et espace culturel Beautiran

ROCK’N SOUPE Marché de Beautiran

Marché et espace culturel 9 Rue de Calens Beautiran Gironde

2026-01-17

2026-01-17

2026-01-17

Le marché de Beautiran vous propose une journée participative, gourmande et musicale à ne pas manquer !

11h Sur le marché

Venez éplucher ensemble les légumes du marché

Un moment convivial, ouvert à tous, pour préparer la soupe du soir dans la bonne humeur.

À partir de 19h Espace Culturel de Beautiran

Dégustation de la soupe

Concert de Famous Groove

Une soirée festive, chaleureuse et rythmée pour bien commencer l’année ! .

Marché et espace culturel 9 Rue de Calens Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact.asso.bam@gmail.com

