ROCK’N SOUPE Marché de Beautiran Marché et espace culturel Beautiran

Marché et espace culturel 9 Rue de Calens Beautiran Gironde
2026-01-17
Le marché de Beautiran vous propose une journée participative, gourmande et musicale à ne pas manquer !
11h Sur le marché
Venez éplucher ensemble les légumes du marché
Un moment convivial, ouvert à tous, pour préparer la soupe du soir dans la bonne humeur.
À partir de 19h Espace Culturel de Beautiran
Dégustation de la soupe
Concert de Famous Groove
Une soirée festive, chaleureuse et rythmée pour bien commencer l’année ! .
Marché et espace culturel 9 Rue de Calens Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact.asso.bam@gmail.com
