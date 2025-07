Rock’n’Moules Foyer Rural salle des fêtes Taugon

Rock’n’Moules Foyer Rural salle des fêtes Taugon vendredi 15 août 2025.

Foyer Rural salle des fêtes 10 Rue des Hérons Taugon Charente-Maritime

Début : 2025-08-15 12:00:00

fin : 2025-08-15 00:00:00

2025-08-15

Une journée festive avec de nombreuses animations parcours aventure en familles ou entre amis, démonstration de modélisme et jeux d’extérieur.

Restauration et Buvette sur place.

Foyer Rural salle des fêtes 10 Rue des Hérons Taugon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 15 56 74

English :

A festive day with lots of entertainment: adventure courses for families and friends, model-building demonstrations and outdoor games.

Catering and refreshments on site.

German :

Ein festlicher Tag mit zahlreichen Animationen: Abenteuerparcours für Familien oder Freunde, Modellbauvorführungen und Spiele im Freien.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Una giornata di festa con tanti divertimenti: un percorso avventura per famiglie o amici, dimostrazioni di modellismo e giochi all’aperto.

Cibo e rinfreschi in loco.

Espanol :

Una jornada festiva con muchas diversiones: un recorrido de aventura para familias o amigos, demostraciones de construcción de maquetas y juegos al aire libre.

Comida y refrescos in situ.

L’événement Rock’n’Moules Taugon a été mis à jour le 2025-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin