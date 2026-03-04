Rock’n’Roll Circus 2 ! Parc Villa Médicis Paray-le-Monial

Rock’n’Roll Circus 2 !

Parc Villa Médicis Impasse Chervier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Vous avez aimé le 1, vous adorerez le 2 ! Rock’n’ Roll Circus 2 prend la route avec 8 artistes à couper le souffle. Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir le fildefériste Jérémy Salar, l’un des meilleurs dans sa discipline, la merveilleuse circassienne de la région Camille Brachet, aux chaînes aériennes et le grand retour de l’époustouflant équilibriste, Tisto ! Il présentera un numéro original d’arbalètes, en duo avec Louison Cancel, qui revient vous émerveiller avec son cerceau aérien. Sans oublier les incontournables de la compagnie Tempo la charmante Michelle Wignall, le talentueux Alexandre Frénéa, le drôlissime clown Antonio et Gabriel Keller, notre batteur hors pair !

Accrochez-vous, Rock’n’Roll Circus donne le La ! .

Parc Villa Médicis Impasse Chervier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 78 66 26 contact@compagnietempo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rock’n’Roll Circus 2 !

L’événement Rock’n’Roll Circus 2 ! Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-04 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I