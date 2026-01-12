Rock’n’roll & Guinguette Salles-Curan
Rock’n’roll & Guinguette Salles-Curan samedi 7 février 2026.
Rock’n’roll & Guinguette
Salles-Curan Aveyron
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
19h Salle des Fêtes. Repas Salade farçous, Pommes de terre/Saucisse, Crêpe chocolat chantilly (sur résa 15€ enf/20€ ad) suivi d’un bal à 21h avec Gilou et ses musiciens (entrée 5€). Organisé par Les Colibris Anim. Réservations au 06 98 15 94 19.
Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 98 15 94 19
English :
7pm Salle des Fêtes. Meal: Farçous salad, Potatoes/Sausage, Chocolate chantilly crepe (on reservation 15? enf/20? ad) followed by a dance at 9pm with Gilou and his musicians (admission 5?). Organized by Les Colibris Anim. Reservations on 06 98 15 94 19.
