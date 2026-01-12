Rock’n’roll & Guinguette

Salles-Curan Aveyron

20

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

19h Salle des Fêtes. Repas Salade farçous, Pommes de terre/Saucisse, Crêpe chocolat chantilly (sur résa 15€ enf/20€ ad) suivi d’un bal à 21h avec Gilou et ses musiciens (entrée 5€). Organisé par Les Colibris Anim. Réservations au 06 98 15 94 19.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 98 15 94 19

English :

7pm Salle des Fêtes. Meal: Farçous salad, Potatoes/Sausage, Chocolate chantilly crepe (on reservation 15? enf/20? ad) followed by a dance at 9pm with Gilou and his musicians (admission 5?). Organized by Les Colibris Anim. Reservations on 06 98 15 94 19.

