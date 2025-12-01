Rocks Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-07 14:15 – 15:45

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Adulte, Etudiant

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie va s’organiser avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks doit tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 http://www.lecinematographe.com