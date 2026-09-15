Rocksane | Concert Daran et Jekyll Wood Bergerac
vendredi 16 octobre 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Rocksane | Concert Daran et Jekyll Wood
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le nom deDaran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français Daran et les Chaises puis en tant qu’artiste solo.
Il est avant tout l’auteur de 10 albums studio et 1 album live en 26 ans.
“Huit barré“, son deuxième album paru en 1995 le propulsesur le devant de la scène rock hexagonale, grâce notamment au tube «Dormir dehors». Album mythique, ressorti récemment chez
Warner pour son 30eme anniversaire, dans une édition collector double vinyle avec de nombreux bonus.
Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane ou Jane Birkin, il annonce en 2025 son grand retour avec un 11eme album “Grand Hotel Apocalypse”.
Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes.
Les ingrédients : Une basse, une guitare, une batterie. .
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Rocksane | Concert Daran et Jekyll Wood
L’événement Rocksane | Concert Daran et Jekyll Wood Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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