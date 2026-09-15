Informations pratiques

Bergerac

Rocksane | Concert La Maison Tellier

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Ils reviennent prendre leur place. Pas par nostalgie. Par constance. Depuis 2006, La Maison Tellier avance hors du flux, sans chercher l’angle ni le buzz. Timidité des Arbres, cadeau qu’ils se sont faits pour fêter leurs 20 ans passés à célébrer en musique la joie du simple fait de vivre, s’inscrit dans cette trajectoire d’une folk music organique, en français dans le texte,

débarrassée des postures. Américaine sans folklore, française sans affectation. Une musique bâtarde, quelque part entre Calexico, Creedence Clearwater Revival et Jean-Louis Murat. Le disque est d’ailleurs dédié à ce dernier, ainsi qu’à Shane MacGowan — deux artistes qui ont tenu sans jamais lâcher la chanson comme une ligne de vie.

GOODBYE KARELLE (Indie Pop – Québec)

Son univers mêle spoken word et pop alternative, entre mélodies vaporeuses et textes viscéraux. Dans ses chansons, Goodbye .

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Rocksane | Concert La Maison Tellier

L’événement Rocksane | Concert La Maison Tellier Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides