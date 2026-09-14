Rocksane | Concert Santa Machete Bergerac
vendredi 25 septembre 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Rocksane | Concert Santa Machete
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Un concert qui décoiffe fort
SANTA MACHETE propose un spectacle hybride et immersif, mêlant afro-soul, dance-floor, roots-pimiento, punk-bollywood, rap-série Z, cumbia-libre et pulsations solaires.
Ces « guerriers du soleil », masqués et colorés, traversent les frontières musicales d’Amérique latine, d’Afrique et d’Orient, armés de rythmes, d’énergie et d’humour pour « trancher la morosité » par la transe et la fête.
En coréalisation avec l’OARA .
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Rocksane | Concert Santa Machete
L’événement Rocksane | Concert Santa Machete Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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