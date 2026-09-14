UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bergerac

Rocksane | Concert Santa Machete Bergerac

vendredi 25 septembre 2026 · Bergerac

Rocksane | Concert Santa Machete Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
14 bis Rue du Professeur Pozzi
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Bergerac

Rocksane | Concert Santa Machete

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Un concert qui décoiffe fort

SANTA MACHETE propose un spectacle hybride et immersif, mêlant afro-soul, dance-floor, roots-pimiento, punk-bollywood, rap-série Z, cumbia-libre et pulsations solaires.

Ces « guerriers du soleil », masqués et colorés, traversent les frontières musicales d’Amérique latine, d’Afrique et d’Orient, armés de rythmes, d’énergie et d’humour pour « trancher la morosité » par la transe et la fête.

En coréalisation avec l’OARA   .

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rocksane | Concert Santa Machete

L’événement Rocksane | Concert Santa Machete Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Bergerac (Dordogne)