Informations pratiques

Bergerac

Rocksane | Concert Santa Machete

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Un concert qui décoiffe fort

SANTA MACHETE propose un spectacle hybride et immersif, mêlant afro-soul, dance-floor, roots-pimiento, punk-bollywood, rap-série Z, cumbia-libre et pulsations solaires.

Ces « guerriers du soleil », masqués et colorés, traversent les frontières musicales d’Amérique latine, d’Afrique et d’Orient, armés de rythmes, d’énergie et d’humour pour « trancher la morosité » par la transe et la fête.

En coréalisation avec l’OARA .

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Rocksane | Concert Santa Machete

L’événement Rocksane | Concert Santa Machete Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides