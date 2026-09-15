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AGENDA · Bergerac

Rocksane | Festival Overlook Bergerac

vendredi 20 novembre 2026 · Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
14 bis Rue du Professeur Pozzi
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
35 35 35 Tarif de base - plein tarif

Bergerac

Rocksane | Festival Overlook

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-11-20

Le festival Overlook revient cet automne, et ça va faire du bruit !
Cette année on fonctionne aux coups de cœur, aux projets punk, qui ont de la gueule.
Pas de formatage, pas de déjà-vu. Des projets lives singuliers, des univers rock : c’est ça, l’esprit du festival Overlook.
Les artistes : GUU, Mars Red Sky, Komodor, Johnny Mafia, Violent Sadie Mode, Pussy Miel, Doodseskader, Carmen Sea   .

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Rocksane | Festival Overlook

L’événement Rocksane | Festival Overlook Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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