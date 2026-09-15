Rocksane | Festival Overlook Bergerac
vendredi 20 novembre 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Rocksane | Festival Overlook
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-11-20
Le festival Overlook revient cet automne, et ça va faire du bruit !
Cette année on fonctionne aux coups de cœur, aux projets punk, qui ont de la gueule.
Pas de formatage, pas de déjà-vu. Des projets lives singuliers, des univers rock : c’est ça, l’esprit du festival Overlook.
Les artistes : GUU, Mars Red Sky, Komodor, Johnny Mafia, Violent Sadie Mode, Pussy Miel, Doodseskader, Carmen Sea .
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rocksane | Festival Overlook
L’événement Rocksane | Festival Overlook Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Restitution de résidence de l’artiste | Mélissa Boucher Morales Centre d’art de la photographie Bergerac 15 septembre 2026
- La Micro Folie de la CAB | Collection A la campagne Micro Folie de la CAB Bergerac 16 septembre 2026
- Visite entreprise : Musée numérique Bergerac, Micro folie CAB, Bergerac 17 septembre 2026
- 25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac 17 septembre 2026
- Visite commentée : la seconde vie du patrimoine en péril, Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac 18 septembre 2026