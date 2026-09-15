Informations pratiques

Bergerac

Rocksane | Festival Overlook

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-11-20

Le festival Overlook revient cet automne, et ça va faire du bruit !

Cette année on fonctionne aux coups de cœur, aux projets punk, qui ont de la gueule.

Pas de formatage, pas de déjà-vu. Des projets lives singuliers, des univers rock : c’est ça, l’esprit du festival Overlook.

Les artistes : GUU, Mars Red Sky, Komodor, Johnny Mafia, Violent Sadie Mode, Pussy Miel, Doodseskader, Carmen Sea .

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Rocksane | Festival Overlook

L’événement Rocksane | Festival Overlook Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides