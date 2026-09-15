Rocksane | Présentation de saison Bergerac
mardi 15 septembre 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Rocksane | Présentation de saison
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Venez découvrir la programmation de la saison Septembre – Décembre du Rocksane.
Dans un second temps, nous vous convions à participer à la présentation des parcours EAC de l’année scolaire, et plus particulièrement du parcours du spectateur, nouveauté pour 2026/2027.
Informations par mail à communication@rocksane.fr .
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine communication@rocksane.fr
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English : Rocksane | Présentation de saison
L’événement Rocksane | Présentation de saison Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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