Informations pratiques

Bergerac

Rocksane | Présentation de saison

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Venez découvrir la programmation de la saison Septembre – Décembre du Rocksane.

Dans un second temps, nous vous convions à participer à la présentation des parcours EAC de l’année scolaire, et plus particulièrement du parcours du spectateur, nouveauté pour 2026/2027.

Informations par mail à communication@rocksane.fr .

14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine communication@rocksane.fr

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English : Rocksane | Présentation de saison

L’événement Rocksane | Présentation de saison Bergerac a été mis à jour le 2026-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides