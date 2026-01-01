Rock’streham Place Albert Lemarignier Ouistreham
Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes Ouistreham Calvados
Concerts gratuits et ouverts à tous. Plusieurs groupes locaux se succéderont sur scène ! Ambiance pop, rock et bonne humeur !
Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
English : Rock’streham
Rock?streham is a festival in Ouistreham, organized by the Music?hub association.
