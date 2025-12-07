Rocky Gresset Quartet feat Christophe Cravero Le Son de la Terre PARIS 05

Rocky Gresset Quartet feat Christophe Cravero Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 7 décembre 2025.

Compagnon de route de Thomas Dutronc, Rocky Gresset est une des figures majeures de la nouvelle génération du Jazz manouche. Fier de ses origines et représentants émérites de toute une culture musicale, Rocky ne s’est pas pour autant limité à un seul style musical et son ouverture d’esprit fait qu’il est à l’heure actuelle un des guitaristes de jazz les plus demandé. Aussi à l’aise sur des standards de Django que dans un répertoire plus bop, il vient pour ce concert nous présenter un projet sous son nom qui est un condensé de ses différentes influences. Entouré par sa section rythmique habituelle avec Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et William Brunard à la contrebasse, ils seront rejoints par Christophe Cravero à l’orgue.

Rocky Gresset guit lead

Mathieu chatelain guitare rythmique

William Brunard contrebasse

Christophe Cravero orgue

De Django à Wes Montgomery, Rocky est un monstre de sensibilité à la guitare avec une technique imparable mais toujours au service de la musique, jamais dans le démonstratif !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05