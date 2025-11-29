ROCKY STORY – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper

ROCKY STORY – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper samedi 29 novembre 2025.

ROCKY STORY Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Qui n’a jamais fredonné la musique de Rocky quand il fait son footing dans les rues de Philadelphie ? Qui n’a jamais chanté eye of the tiger ou burning heart» ? Qui n’a jamais versé une petite larme sur la fin d’un Rocky en s’accrochant à son siège pendant le match de fin ? Si tout ceci ne vous est pas étranger, c’est notamment à cause de la bande originale des 5 films principaux qui ont été écrit d’une main de maître par Vince DiCola et Bill Conti. Vince DiCola (compositeur de Rocky IV) a lui-même validé la nouvelle écriture de Stephan DeReine. Il s’agit donc ici du concert des musique de films de Rocky, attention ce n’est pas un ciné-concert ! Vous allez vibrer au son des grands thèmes épiques revisités, sans compter les tubes mythiques. Vous allez pouvoir chanter en chœurs avec les artistes et découvrir des musiciens hors pairs. Pour la première fois dans l’histoire, une tournée de concert live aura lieu dans de auditoriums de salles de cinéma, mais aussi par des salles de spectacle classiques. Au lieu d’avoir des musiciens à l’écran, ils seront sur scène devant vous pour vous faire vibrer. Attention, les places sont limitées.Comme disait Rocky : on ne lâche rien

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29