Roc’n Paint au Roc Seven Hôtel Roc Seven Biarritz

Roc’n Paint au Roc Seven
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
2025-11-26
Un atelier peinture, guidé par l’artiste Aurélie Renout, avec dégustation de vin de la Maison Rivier.
Matériel + 1 verre de vin inclus .
Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
