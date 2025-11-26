Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Roc’n Paint au Roc Seven Hôtel Roc Seven Biarritz mercredi 26 novembre 2025.

Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2025-11-26
2025-11-26

Un atelier peinture, guidé par l’artiste Aurélie Renout, avec dégustation de vin de la Maison Rivier.
Matériel + 1 verre de vin inclus   .

Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

