ROD BARTHET & GUESTS – ROD BARTHE & GUESTS – LA BARROISE Bar Le Duc

ROD BARTHET & GUESTS – ROD BARTHE & GUESTS Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Rod BARTHET invite Fred CHAPELLIER, Neal BLACK & Eric SAUVIAT Imaginez une seule scène avec quatre des plus grands ambassadeurs du blues hexagonal et international.Fred CHAPELLIER maître incontesté de la guitare blues, au groove imparable.Neal BLACK la voix rocailleuse du Texas, une légende vivante.Éric SAUVIAT guitariste d’exception, fin et puissant à la fois.Rod BARTHET véritable orfèvre du blues moderne, artiste charismatique au timbre singulier, capable de faire voyager son public de l’intimité d’un folk-blues envoûtant à l’énergie brute d’un blues-rock incandescent. Avec plusieurs albums salués par la critique et une signature artistique unique, il incarne l’élégance et la profondeur du blues d’aujourd’hui.Ces artistes forment une véritable « DREAM TEAM du BLUES » avec une alchimie explosive, où les guitares s’entrelacent, les voix se répondent et l’énergie se déchaîne.

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55