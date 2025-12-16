Roda De Paname Peniche Marcounet Paris

La particularité de la roda de Paname c’est de proposer une autre forme pour le répertoire de la chanson française en mélangeant des grands classiques comme « Le Sud », « Siffler sur la colline » avec les rythmes, les morceaux et les instruments de la roda de samba: percussions, guitare 7 cordes et cavaquinho ! Avec aussi les grands classiques de la musique brésilienne revisités.

L’originalité du projet tient dans sa générosité et son partage, car français et brésiliens se retrouvent en cercle autour des musiciens pour chanter leur répertoire respectifs.

Le concert est moitié debout/moitié assis.

Nous avons mis en place différents prix de billetterie pour rendre accessible notre concert à tous et à toutes! Pour votre information, l’intégralité de la billetterie revient aux musiciens et musiciennes.

Merci pour votre soutien à la musique vivante !

Une Roda ? De Paname ? Le principe de la roda de samba, c’est que les musiciens jouent des chansons afro-brésiliennes de samba en cercle, entouré du public qui chante et tape des mains.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h30 à 23h00

payant Billet « Complice » : 10 EUR

Billet « Mécène » : 15 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris