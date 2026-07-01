Roda de Samba ꕤ Jardin21, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

Roda de Samba ꕤ Jardin21 Dimanche 2 août, 14h00 Jardin 21 Paris

8e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Roda de Quai est un projet, créé par les musiciens Menandro Fernandes et Roberto Moreno, vise à explorer les espaces extérieurs, à Paris et ses alentours, dans l’environnement dynamique des rodas de samba, en respectant les traditions et les coutumes, L’objectif est d’attirer un public pour une expérience conviviale, en profitant de la saison chaude, au printemps et en été, avec des rencontres pleines d’énergie, de joie et de musicalité.

La samba est un genre musical, symbole de la culture brésilienne. Ce genre musical trouve ses origines dans la culture africaine importée au Brésil par les personnes esclavisées. Lors de ses premières apparitions, la samba était jouée en ronde. Mais c’est au XXème siècle, que l’on date son apparition en tant que genre musical. Elle a été rendue, par la suite, populaire grâce aux défilés des écoles de samba. Cependant, pendant de nombreuses années, la samba est restée le genre musical de la périphérie, des subalternes, des marginaux. C’est dans les quartiers populaires de Rio, là où la population était en grande majorité descendante de personnes esclavisées, que la samba s’est développée et a gagné en importance.

ꕤ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

ꕤ Roda de Samba : 14h – 18h

ꕤ Tarif de 8€

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

En août, le Jardin21 se remet aux couleurs du Brésil ✿

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