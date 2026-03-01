Roda De Zabumba L’Alimentation Générale Paris

Les musiciens de la Roda de Samba du collectif Zabumba viennent jouer, chanter, improviser sur les grands classiques du répertoire et certaines perles moins connues du grand public. En « roda », autour de la table, ils transmettent leur énergie et leur bonne humeur en conviant les « sambistes » à chanter et danser avec eux, recréant ainsi, pour un soir, l’ambiance des rodas enfiévrées de Rio ou São-Paulo.

C’est le retour de Roda De Zabumba à L’Alimentation Générale.

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 05h00

payant

Prix libre et prix conseillé : 5 euros Prévente : 5 euros.

Tout public.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/



