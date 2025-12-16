Roda Gira – Paris Samba Group Studio de l’Ermitage Paris

C’est un moment de partage où notre roda emblématique ouvre son cercle et invite des rodas amies à nous rejoindre.

Au programme : des sons qui se répondent, des sourires qui s’échangent et cette chaleur propre à la samba, qui rassemble bien au-delà de la musique.

Venez vivre l’expérience : chanter, danser et sentir l’énergie qui naît quand les voix et les instruments s’accordent.

Une soirée pleine de convivialité, avec le rythme du Brésil en toile de fond.

___

Paris Samba Group et ses musiciens vous convient pour une grande fête aux rythmes de samba et de pagode nés à Rio de Janeiro et à São Paulo !

Parce qu’une seule roda ne suffisait pas, une nouvelle soirée est née.

La Roda Gira revient pour célébrer la samba et faire vibrer la salle !

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h30 à 23h55

payant Tarif plein : 15 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/roda-gira—paris-samba-group https://www.instagram.com/parissambagroup/?hl=fr