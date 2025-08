#RodaDeSamba ADRIANO DD TENORIO – SAMBA CLASSE A Le Baiser Salé Paris

#RodaDeSamba ADRIANO DD TENORIO – SAMBA CLASSE A Le Baiser Salé Paris vendredi 5 septembre 2025.

Un cercle s’ouvre, les regards de croisent, les sourires se répondent. C’est um invitation à se retrouver, à vibre ensemble au rythme d’une musique proféondément humaine : le partido-alto. Né dans les quartiers populaires de Rio, ce style de samba joyeux, rythmique et imporivisé célèbre la parole, le jeu collectif et la force du lien. Ici, la musique n’est pas seulement jouée – elle se partage, ele se transmet, elle rassemble. Pas besoin d’être musicien ni connaisseur : venez écouter, ressenti, chanter, vivre !

À la tête de ce voyage musical, Adriano DD Tenorio, maître percussionniste et leader charismatique, pose les fondations rythmiques avec une énergie brute et sensible. À ses côtés, Matheus Donato, virtuose du cavaquinho et de la guitare, tisse des mélodies délicates qui dialoguent avec le chant chaleureux de Roberto Moreno, lui aussi au cavaquinho, dont la voix invite à la fête et à la complicité.

Le pandeiro de Kayode apporte une pulsation vivante, tandis que Manadro fait résonner le repique de mão avec finesse et précision. Enfin, la basse profonde et enveloppante du surdo, jouée par Boca Rum, donne à l’ensemble cette assise incontournable, ce battement du cœur samba qui fait danser les corps et les âmes.

Un cercle s’ouvre, les sourires se croisent et la samba naît, vibrante et spontanée. Rejoignez-nous pour partager ensemble cette fête du cœur, où la musique rassemble, chante et fait danser les âmes..

Le vendredi 05 septembre 2025

de 21h30 à 23h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

