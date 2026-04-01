Rodéo Hip Hop Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Pélissanne

Rodéo Hip Hop

Samedi 25 avril 2026 à partir de 17h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez RODÉO, une création portée par les danseurs de la cellule hip-hop Grenade, imaginée par la chorégraphe Josette Baïz.

Une pièce qui les projette successivement dans les airs et vers le sol, dans un esprit d’échange et de jubilation.

À l’origine, le rodéo était une fête, marquée par des jeux sportifs et des retrouvailles. Dans leur show, et pendant 40 minutes, les danseurs partagent leurs chorégraphies en 7 tableaux distincts, laissant place aux envies les plus délirantes. .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74

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English :

Discover RODÉO, a production performed by the dancers of the Grenade hip-hop troupe and conceived by choreographer Josette Baïz.

A piece that propels them successively into the air and toward the ground, in a spirit of connection and jubilation.

L’événement Rodéo Hip Hop Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Massif des Costes