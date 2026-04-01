Rodéo Hip Hop Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne
Rodéo Hip Hop Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne samedi 25 avril 2026.
Pélissanne
Rodéo Hip Hop
Samedi 25 avril 2026 à partir de 17h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Découvrez RODÉO, une création portée par les danseurs de la cellule hip-hop Grenade, imaginée par la chorégraphe Josette Baïz.
Une pièce qui les projette successivement dans les airs et vers le sol, dans un esprit d’échange et de jubilation.
À l’origine, le rodéo était une fête, marquée par des jeux sportifs et des retrouvailles. Dans leur show, et pendant 40 minutes, les danseurs partagent leurs chorégraphies en 7 tableaux distincts, laissant place aux envies les plus délirantes. .
Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74
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English :
Discover RODÉO, a production performed by the dancers of the Grenade hip-hop troupe and conceived by choreographer Josette Baïz.
A piece that propels them successively into the air and toward the ground, in a spirit of connection and jubilation.
L’événement Rodéo Hip Hop Pélissanne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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