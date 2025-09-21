Rodéo Pôle culturel l’Ekla Le Teich

Rodéo Pôle culturel l’Ekla Le Teich dimanche 21 septembre 2025.

Rodéo

Pôle culturel l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre du festival Cadences,.

40 mn de danse hip hop organisée par la Compagnie Grenade/ Josette Baïz.

La chorégraphe propose une pièce autour des cultures cubaines, propre à faire découvrir aux spectateurs de toutes générations les différentes variantes du Hip-Hop.

Tout public. .

Pôle culturel l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

English : Rodéo

German : Rodéo

Italiano :

Espanol : Rodéo

L’événement Rodéo Le Teich a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Le Teich