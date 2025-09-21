Rodéo Pôle culturel l’Ekla Le Teich
Rodéo Pôle culturel l'Ekla Le Teich dimanche 21 septembre 2025.
Pôle culturel l'Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-21
2025-09-21
Dans le cadre du festival Cadences,.
40 mn de danse hip hop organisée par la Compagnie Grenade/ Josette Baïz.
La chorégraphe propose une pièce autour des cultures cubaines, propre à faire découvrir aux spectateurs de toutes générations les différentes variantes du Hip-Hop.
Tout public. .
Pôle culturel l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
