Rodeo Show Rue des Arènes Mouriès

Rodeo Show Rue des Arènes Mouriès samedi 9 août 2025.

Rodeo Show

Samedi 9 août 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-08-09 19:00:00

Le Rodeo Show revient aux Arènes de Mouriès, samedi 9 août, à partir de 21h !Familles

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès



Un événement à ne pas manquer le Rodeo Show !

Du grand spectacle pour une soirée conviviale et festive bull riding, show équestres et animations pour petits et grands !



19h Rodeo’Show spectacle de rodéo dans une ambiance 100 % western

21h Bodega & animation dans l’arène



Réservation des places sur la billetterie en ligne Yurplan .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Rodeo Show returns to the Mouriès Arena on Saturday 9 August, starting at 9pm!

German :

Die Rodeo Show kehrt am Samstag, den 9. August, ab 21 Uhr in die Arena von Mouriès zurück!

Italiano :

Il Rodeo Show torna all’Arena Mouriès sabato 9 agosto, a partire dalle 21.00!

Espanol :

El Rodeo Show vuelve al Mouriès Arena el sábado 9 de agosto, a partir de las 21.00 horas

L'événement Rodeo Show Mouriès a été mis à jour le 2025-07-23