Rodeo’Show 2026 à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
samedi 12 septembre 2026 · Avenue Falco de Baroncelli · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Rodeo’Show 2026 à Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 12 septembre 2026 de 19h à 21h. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le Rodeo’Show s’installe dans les arènes de Saint-Rémy-de-Provence pour une soirée placée sous le signe du Far West et du spectacle équestre.Familles
Venez découvrir un show spectaculaire à partager en famille ou entre amis.
Au programme compétition de Bull Riding et de Bronco Riding, démonstrations équestres et impressionnant saut de cheval à taureau, pour une immersion au cœur de l’univers du rodéo.
Organisé par 3F Events en partenariat avec l’Avenir Saint-Rémois, cet événement promet une soirée riche en sensations et en émotions dans le cadre exceptionnel des arènes.
Chapeaux et bottes de rigueur pour profiter pleinement de cette ambiance western !
Le spectacle se poursuivra par une soirée dansante sur la piste des arènes. .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com
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English :
The Rodeo’Show is coming to the Saint-Rémy-de-Provence arena for an evening of Wild West-themed entertainment and equestrian displays.
L’événement Rodeo’Show 2026 à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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