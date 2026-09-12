Rodeo’Show 2026 à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Rodeo’Show 2026 à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 12 septembre 2026 de 19h à 21h. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Rodeo’Show s’installe dans les arènes de Saint-Rémy-de-Provence pour une soirée placée sous le signe du Far West et du spectacle équestre.Familles

Venez découvrir un show spectaculaire à partager en famille ou entre amis.



Au programme compétition de Bull Riding et de Bronco Riding, démonstrations équestres et impressionnant saut de cheval à taureau, pour une immersion au cœur de l’univers du rodéo.



Organisé par 3F Events en partenariat avec l’Avenir Saint-Rémois, cet événement promet une soirée riche en sensations et en émotions dans le cadre exceptionnel des arènes.



Chapeaux et bottes de rigueur pour profiter pleinement de cette ambiance western !

Le spectacle se poursuivra par une soirée dansante sur la piste des arènes. .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com

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English :

The Rodeo’Show is coming to the Saint-Rémy-de-Provence arena for an evening of Wild West-themed entertainment and equestrian displays.

L’événement Rodeo’Show 2026 à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles