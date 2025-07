Rodez plage Rodez

Rodez plage Rodez lundi 4 août 2025.

Rodez plage

Haras de Rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-04

Pendant l’été, Rodez Plage s’installe aux anciens haras de Rodez, rue Vieussens. Profitez d’un cadre protégé et verdoyant et de nombreuses activités pour les petits et les grands !

.

Haras de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

During the summer, Rodez Plage takes up residence at the former Rodez stud farm, rue Vieussens. Enjoy a protected, green setting and a host of activities for young and old alike!

German :

Während des Sommers lässt sich Rodez Plage auf den ehemaligen Gestüten von Rodez in der Rue Vieussens nieder. Genießen Sie eine geschützte, grüne Umgebung und zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein!

Italiano :

Durante l’estate, Rodez Plage è allestita presso l’ex scuderia di Rodez, in rue Vieussens. Godetevi un ambiente verde e protetto e una serie di attività per grandi e piccini!

Espanol :

Durante el verano, Rodez Plage se instala en la antigua yeguada de Rodez, rue Vieussens. Disfrute de un entorno verde y protegido y de numerosas actividades para grandes y pequeños

L’événement Rodez plage Rodez a été mis à jour le 2025-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)